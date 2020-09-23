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محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شكل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة فى القليوبية لجنتا متابعة ميدانية لمراكز الشباب الأولى برئاسته يرافقه محمود شعبان معاون المدير العام لشؤن الرياضة وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب بطا وكفر بطا وكفر أبو ذكري وبقيرة التابعين لإدارة شباب بنها وتلاحظ انضباط العاملين بالمراكز والتزامهم بتنفيذ الأنشطة والمهام الإدارية الموكلة إليهم.

ووجه الصبروط خلال متابعته على ضرورة استغلال الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة والمسابقات التي تساعد  في جذب الشباب وتعمل على بناء شخصياتهم الاجتماعية والنفسية والرياضية وتنمية مهاراتهم.

كما حرص الصبروط أن تكون اللجنة الثانية للمتابعة في نفس التوقيت برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، يرافقه محمد محمد إمام من العاملين بإدارة خدمة المواطنين.

وشملت المتابعة مركز شباب الصفين ومركز شباب المنشاه الصغرى ووجدا مفتوحين ويمارسون نشاطهم بشكل كامل، أما مركز شباب المنشأة الكبرى ومركز شباب كفر الحبش مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما، ووجدت اللجنة مركز شباب الشقر مغلق في غياب العاملين.

وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب كفر فرسيس وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل أمام مركز شباب شبلنجة ومركز شباب مرصفا وجدا مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما، ووجدت مركز شباب كفر العرب ومركز شباب فرسيس مغلقين.
وأوصت اللجنة باستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالاستثمار بمركز شباب المنشأة الكبرى، كما أوصت مركز شباب منشأة الصغرى بالاهتمام بنظافة المكتبة والعمل على إعادة توزيع العمالة داخل مركز شباب كفر الحبش ومركز شباب شبلنجة واستكمال البيانات الخاصة بالحضور والإنصراف.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز في أوقات العمل الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك كما تم التنبيه على جميع مراكز شباب باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق.. صور
لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق.. صور
لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق.. صور
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