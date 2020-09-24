تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني
لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز
باستاد الإسماعيلية.
ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة
من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري
الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه -
عبد الله بكري
خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد
الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي- محمد حمدي - إبراهيم حسن -
محمد عطوة - دودو الجباس - محمد فتحي - إيريك تراوري - عمر العيوني
يذكر أن بيراميدز يحل بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المرتبة الثامنة برصيد 31 نقطة.