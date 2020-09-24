تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي- محمد حمدي - إبراهيم حسن - محمد عطوة - دودو الجباس - محمد فتحي - إيريك تراوري - عمر العيوني





يذكر أن بيراميدز يحل بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المرتبة الثامنة برصيد 31 نقطة.