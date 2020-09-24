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أخبار البلد

بعد توقف فترة كورونا.. وصول أولى رحلات الخطوط السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج.. صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل اليوم كل من مطار  أسيوط وسوهاج  الدوليين اولى رحلات الخطوط الجوية السعودية بعد استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا. 

ومن المخطط أن تُسير الشركة أربع رحلات أسبوعيًا إلى مطارى اسيوط وسوهاج خلال الفترة القادمة . 

 وقد تم استقبال الطائرات بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب ، وكان في إستقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج  . كما  قام فريقى العلاقات العامة بكلا المطارين  بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .
بعد توقف فترة كورونا.. وصول أولى رحلات الخطوط السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج.. صور
بعد توقف فترة كورونا.. وصول أولى رحلات الخطوط السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج.. صور
بعد توقف فترة كورونا.. وصول أولى رحلات الخطوط السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج.. صور
بعد توقف فترة كورونا.. وصول أولى رحلات الخطوط السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج.. صور
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