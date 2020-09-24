وزير الأوقاف: المعابد والكنائس بقيت كما هى بعد فتح أصحاب النبي لمصر .. فيديو

وزير الأوقاف: الدولة توفر الحماية الكاملة لكافة دور العبادة ولجميع المواطنين أيًا كانت معتقداتهم.. ومحاولة فرض المعتقد على الآخر سيؤدي إلى صراعات وحروب دينية لا تنتهي