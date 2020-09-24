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وزير الأوقاف: المعابد والكنائس بقيت كما هى بعد فتح أصحاب النبي لمصر .. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:46 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انني عندما كنت فى مؤتمر بالخارج  أكدت أن المواطنة المتكافئة هي الحل سواء كان في الحقوق والواجبات من المواطنين في أي دولة.

وأضاف جمعة خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن حرية المعتقدات تتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية مشيرا إلى ان الله قال في كتابه الكريم "لا إكراه فى الدين" ما  يضمن بشكل كامل  للجميع فى الوطن الواحد إقامة الشعائر الدينية بكل حرية.

وتابع وزير الأوقاف أن  المعبد اليهودي الموجود  بالاسكندرية مغلق منذ فترة طويلة الا ان الدولة المصرية جددت المعبد اليهوي ولن تقوم بهدمه أو تحويله إلى مسجد او كنيسة.

وأشار جمعة إلى ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحوا مصر كانت المعابد والكنائس موجودة في هذا التوقيت وبقيت كما هي حتى الآن. 

وقال وزير الأوقاف أنه عندما دخل سيدنا عمرو بن العاص مصر إنتشر الإسلام بعده بـ 400 عام يدل بشكل كامل على عدم الإكراه في الدين وأن الدولة المصرية هي بلد التسامح.  
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