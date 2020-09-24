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وزير الأوقاف: من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر تبنى ولا تهدم مؤكدا أن مصر قامت ببناء المدن الجديدة والمساكن خاصة مساكن الإسكان الإجتماعي وعملت على استصلاح الأراضي الجديدة.

وأضاف جمعة خلال حوار لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه شرفنا ببناء الشخصية الوطنية مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنى الأوطان والانسان.

وتابع وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف قامت بعمل مسابقة كبرى  بالتعاون مع التعليم من اجل بناء الانسان ونعمل على بناء الشخصية الوطنية التى تكون من اساسياتها البناء لا الهدم.

وأشار جمعة إلى أن  الدولة المصرية تقوم ببناء المساجد وتبنى الكنائس وتقوم بالمحافظة على المعابد وهو ما يدل على حرية العقيدة داخل الدولة.

وقال وزير الأوقاف اننا نعمل على حماية دور العبادة مؤكدا أنه نحن كمصريين نؤكد أن من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد لأن العدو يستهدف الوطن ولا يستهدف العقيدة.
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