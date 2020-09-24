وزير الأوقاف: من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد.. فيديو





شرفنا ببناء الشخصية الوطنية مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنى الأوطان والانسان. وأضاف جمعة خلال حوار لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه





وتابع وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف قامت بعمل مسابقة كبرى بالتعاون مع التعليم من اجل بناء الانسان ونعمل على بناء الشخصية الوطنية التى تكون من اساسياتها البناء لا الهدم.





وأشار جمعة إلى أن الدولة المصرية تقوم ب بناء المساجد وتبنى الكنائس وتقوم بالمحافظة على المعابد وهو ما يدل على حرية العقيدة داخل الدولة.



