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رياضة

ليفربول يتقدم بسداسية في شباك لينكولن بكأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة

انتهت ٦٥ دقيقة من مباراة ليفربول ولينكولن بتقدم الريدز بسداسية مقابل هدف من مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.

 

أحرز الأهداف ، شيردان شاكيري في الدقيقة 9 ، وعزز التقدم ، تاكومي مينامينو في الدقيقة 18، ثم هز جونز الشباك بالهدف الثالث في الدقيقة 32 وجاء الهدف الرابع عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة ٣٦.

 

وفي الشوط الثاني أحرز مينامينو الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة ٤٦ ثم قلص إدون النتيجة وأحرز الأول لفريقه في الدقيقة ٦٠ قبل أن يزيد ماركو بالهدف السادس في الدقيقة ٦٤.

 

ودخل نادي ليفربول لقاء الدور الثالث من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيل يضم :

 

حراسة المرمى: أدريان

 

الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس

 

الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت

 

الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى

 

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.

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