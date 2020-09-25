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حوادث

مصرع فتاة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بسوهاج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بالطابق الرابع بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "عبير. م. ا"، 19عامًا، ربة منزل، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها "م. ا"، 50 عامًا، قرر أنه أثناء تواجدها أعلى سطح المنزل بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت بالمنور، ما أدى إلى وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق تسببت فيه بئر مياه بمنطقة الجبل الغربي بدائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وذلك بعد حفرها بـ 24 ساعة فقط.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من إدارة قوات الحماية المدينة تُفيد تلقيهم بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.

وتُكثف الحماية المدنية من جهودها لمنع اشتعال النيران بالبئر مرة أخرى، كما جرى استدعاء فريق من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتُقرر سبب ما حدث من اشتعال للنيران التي اشتعلت بالبئر التي حفرها أهالي منطقة الجبل الغربي بمركز جرجا، لتكون مساعدًا لهم في زراعة الأراضي بالمنطقة.
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