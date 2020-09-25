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منوعات

حاول الانتحار مرتين.. الحكم على أسترالي اغتصب مراهقة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:24 م
الحكم على أسترالي
الحكم على أسترالي اعتدى على مراهقة صغيرة
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يارا زكريا
سُجن رجل أسترالي يدعى كريج أنتوني ماكلين لمدة تسعة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على مراهقة بالغة من العمر 13 عامًا في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية تجاهل ماكلين توسلات ضحيته بالتوقف والابتعاد عنها أثناء الاعتداء، كما هدد بقتلتها إذا اتصلت بالشرطة.

حاول كريج البالغ من العمر 30 عامًا الانتحار مرتين في الفترة التي سبقت الحكم عليه، واستغل المراهقة الصغيرة لمدة عام اعتبارًا من يوليو 2018.

واغتصبها في حديقة في أواخر عام 2019، وقال لها : "سأنتهي بحياتك إذا اتصلت بالشرطة".


استمعت محكمة منطقة جيمبي في الولاية الأسترالية إلى أن اعترف ماكلين بالاعتداء الجنسي بعد إبلاغ الفتاة عن الحادث للشرطة في اليوم التالي.

وُجه لماكلين تهمتين الأولى تتعلق بمعاملة غير لائقة لطفلة أقل من 16 عامًا، وتهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلة، وثالثة خاصة بحيازة مواد لاستغلال الأطفال.

وأقر المتهم بأنه مذنب، لكن في صباح جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، نُقل إلى المستشفى بعد محاولته الانتحار في حديقة قبل أن يقوم بمحاولة ثانية في وقت لاحق من ذلك اليوم، حسبما استمعت المحكمة.

حُكم على ماكلين بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر، لكن سيتم تعليق ما تبقى من المدة بعد أن أمضى تسعة أشهر في السجن.



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