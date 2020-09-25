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منوعات

فأر يفور بأعلى جائزة للشجاعة في العالم .. اعرف القصة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
فأر يفور بأعلى جائزة
فأر يفور بأعلى جائزة للشجاعة في العالم
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يارا زكريا
كشف فأر كبير أفريقي يدعي ماجاوا عن 141000 متر مربع من الأراضي الملغومة بكثافة في دولة كمبوديا بجنوب شرق آسيا، وهو أول فأر يفوز بجائزة (PADS) للشجاعة وأول كائن من غير الكلاب يفوز بالميدالية الذهبية.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية مُنح ماجاوا أعلى جائزة شجاعة في عالم الحيوان؛ لاكتشافه الألغام الأرضية القاتلة والمتفجرات في دولة كمبوديا.

ونجح الجرذ الأفريقي العملاق في حفر 141 ألف متر مربع من الأرض الملغومة بشدة - أي ما يعادل 20 ملعب كرة قدم - حيث عثر على 39 لغمًا أرضيًا و 28 متفجرًا آخر.


وتدرب الفأر كبطل من قبل الجمعية الخيرية البلجيكية «POPPA»، وقدمت ميداليته الصغيرة رسميًا عبر رابط مباشر بين كمبوديا والمملكة المتحدة من قبل رئيس «PADS» يان ماكلوجلين.

وقالت ماكلوجلين : "تفاني ماجاوا ومهارته وشجاعته مثال غير عادي، وتقدر كمبوديا أنه تم زرع ما بين أربعة وستة ملايين لغم أرضي بين عامي 1975 و 1998، وكل اكتشاف يقوم به يقلل من خطر إصابة أو وفاة السكان المحليين".

مولت بريطانيا في السابق مخططًا لتدريب فئران عملاقة على اكتشاف آلاف الألغام الأرضية المدفونة في موزمبيق، وكانت المبادرة جزءًا من برنامج إزالة الألغام الجديد بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من قبل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

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