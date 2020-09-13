موقف ساخر.. فأر يدمن المخدرات داخل مزرعة قنب بكندا

في موقف ساخر وغريب دخل فأر في غيبوبة بعد تناوله نبات القنب المخدر من أحد المزارع بكندا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، لاحظ كولين سوليفان الذي يعيش في نيو برونزويك بكندا، حيث تعد هذه البلدة قائمة على زراعة كميات صغيرة من القنب بشكل قانونيًا، فأر صغير يلتهم جزءا من محصوله من نبات القنب الذي يعتني به.

بمجرد أن عثر كولين على الفأر الجاني الذي يلتهم محصوله، دون على فيسبوك قائلا : "لمدة يومين على التوالي، أمسكت بالفأر الصغير هذا وهو يأخذ أوراق نباتي ويأكلها حتى يفقد وعيه".

وأضاف كولين مازحا: "سأترك الفأر ينام هكذا، حتى يستيقظ".