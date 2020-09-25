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مرأة

بدون فلتر.. نادين نسيب تطمئن جمهورها على شكلها بعد خضوعها للعلاج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت نادين نسيب صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنسجرام، وظهر عليها الإرهاق، منذ ما حدث لها في انفجار بيروت؛ ما دفع متابعيها للاطمئنان على صحتها من خلال تعليقاتهم.

وعلقت نادين نسيب على الصورة قائلة " من غير فلتر شكرا يارب على كل شيء وأنا ممتنه كتير وإيجابية كتير وبعدي بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لأن الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كتب لينا عمر ". 

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي توب باللون الأسود مما أعطى لها مظهر عفوي وأنيق ورفعت شعرها إلى الوراء وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها . 

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم بوضع المكياج ؛ حيث إنها ظهرت بإطلالة طبيعية ولم تضع أي لمسات جمال وظهر ذلك أيضا من تعليقها بدون فلتر. 

واكتفت نادين نسيب نجيم بإختيار بعض الإكسسوارات التي تناسب إطلالتها واكتفت لقلادة أنيقة ورقيقة باللون الذهبي تليق بها. 

ونالت الصورة إعجاب متابعين نادين نسيب وعلق أحد المتابعين قائلا " قمر بفلتر وبدون فلتر " وعلق أحد أخر قائلا " على طول جميلة" . 

وعلق بعض المشاهير على الصورة فكتبت إيمان العاصي حمدالله على سلامتك وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
بدون فلتر.. نادين نسيب تطمئن جمهورها على شكلها بعد خضوعها للعلاج
بدون فلتر.. نادين نسيب تطمئن جمهورها على شكلها بعد خضوعها للعلاج
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