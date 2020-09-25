يعتبر المحشي من الوجبات التي لا غني عنها في المطبخ المصري ويفضلها الكبير والصغير ويمكن تسوية المحشي في الفرن خاصة الملفوف فيصبح له نكهة خاصة.









ويمكنك تسوية المحشي في الفرن عن طريق وضعه في برام أو طاجن مما يعطي نكهة خاصة ورائعة للمحشي





واليكم طريقة تسوية المحشي في الفرن.









يعتبر محشي ورق العنب من أشهى الوجبات التي يمكن تحضيرها في الفرن نظرا لمذاقه الساحر





طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب في الفرن





يمكن عمل المحشى بهذه الطريقة فى الطاجن أو حله و ينضج على نار البوتاجاز أو فى الفرن













مكونات طاجن محشي ورق العنب في الفرن









نصف كيلو ورق عنب مسلوق

رز

طماطم

نصف كوب عصير ليمون

بقدونس

شبت

زيت

بصل

سمنة

فلفل أسود

بابريكا

ملح

جوز الطيب

دبس رمان









طريقة تسوية محشي ورق العنب في الفرن





- نقوم بحشو الورق ونرصه في الطاجن بعد دهنه بالسمنة ونضع لحم في أسفل الطاجن.





- نضع شوربة في الطاجن بعد رص المحشي بداخله ونضعه في الفرن حتي يمتص الشوربة.









- قبل اخراج الطاجن نقوم بوضع نصف كوب من عصير الليمون.



