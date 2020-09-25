الدلتا للأسمدة: تقليص الخسائر بنسبة 44% خلال عام.. السعر الجبرى أحد أسباب الخسارة



كشف الدسوقى ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" عن أسباب الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال العامين الماضيين والتى تضمنت توريد الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر جبرى بنحو 3290 جنيها للطن باقل من تكلفة الإنتاج بنحو 1200 جنيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الذى يعد أحد مكونات الإنتاج.



أضاف الدسوقى، أننا طالبنا بخفض سعر الغاز الطبيعى للمليون وحدة حرارية من 4.5 دولار إلى 3 دولارات وهو مطلب قيد الدراسة من قبل الوزارات المختصة بالإضافة إلى دراسة تحرير سعر السماد.



وقد أعلنت الدلتا للأسمدة عن طرح كراسة شروط لتطوير مصانعها على 4 شركات عالمية كبرى متخصصة فى صناعة الأسمدة النتروجينية ( تيسين كروب الألمانية، كاسيل السويسرية، شركة kbr امريكية، هولدر توبسو الدنماركية)ومن المقرر أن تتنهى الشركات الأربع من الدراسة الفنية وتقديم عروضهم فى الأول من ديسمبر 2020.





وتعد شركة الدلتا للأسمدة من أهم الشركات الكيميائية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لإنتاج الأسمدة فى مصر بحسب تقارير صادرة عن وزارة الزراعة.



وتتنج مصر نحو 23 مليون طن متنوعة من الأسمدة سنويًا يتراوح حجم الاستهلاك المحلى بين 9 إلى 12 مليون طن، ويتم تصدير باقى المنتج إلى الخارج وفقا للاتحاد العربى للأسمدة.