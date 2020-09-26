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رياضة

وائل رياض: الأهلي يدفع ثمن غياب الكوادر الفنية.. وحسام البدري استثناء

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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يسري غازي
سلط وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، الضوء، على غياب الكوادر الفنية داخل النادي الأهلي، لافتا إلى أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، استثناء.

وكان مسؤلو القلعة الحمراء أصدروا بيانا تضمن نفى ما تردد حول رحيل السويسرى رسميه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من تدريب المارد الأحمر.

وقال مدرب منتخب اوليمبي الفراعنة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الأهلي يدفع ثمن عدم تحضيره لكوادر فنية قادرة علي أن تقود في الأوقات الحرجة وغير الحرجة".

واضاف : في كل الأوقات كان الاهتمام بتحضير كوادر إدارية وإعلامية فقط ( مدير كرة ، مدير تعاقدات ، منسق عام ، مقدم برامج ، مدير قطاع ناشئين ، مدير أكاديميات ) لم يستفد الأهلي من التعاقد مع مديرين فنيين اصحاب اسماء وخبرات أوروبية كبيرة لتعليم وتحضير كوادر فنية مصرية من أبناء النادي ، فقط كان المدرب المصري دوره يقتصر علي التسخين وعمل الإطالات و تدريب المستبعدين من المباريات والسفر.

وأكمل :  الأهلي لم يقم منذ سنوات بتحضير كادر فني بإستثناء حسام البدري لأنه كان رقم ٢ في جهاز العبقري مانويل جوزيه ، لذلك تعلم منه كثيرًا ( مع اختلاف الشخصيات ) ، تحدثت مع صديق مقرب جدًا لي منذ فترة عن ان الاهلي سيعاني من عدم وجود مدربين وطنيين من ابناء النادي يستطيعون تحمل المسئولية، وانه للاسف من يكبر؛ فهو يكبر خارج أسوار التتش، والان أرى بعيني ما توقعته وتكلمت عنه منذ زمن".

واستطرد :  أتمني من المسئولين في الأهلي الإهتمام بتحضير كوادر فنية مصرية، وعند التعاقد مع أجنبي؛ إبلاغه ان يأتي بمفرده، باستثناء مخطط الأحمال، ولكن الفنيين يكونون من المصريين ، كيف ظهر مختار مختار ، حسام البدري ، محمد يوسف ، وغيرهم ؟؟؟!!!! لأنهم كانوا مهمين في الجهاز المعاون للأجنبي، وأيضًا التنبيه عليه أن من ضمن مهام عمله هو تحضير وتعليم المصريين المتواجدين بالجهاز، وإعطائهم صلاحيات حتي يستطيعوا القيادة في وقت ما، وحتي لا يقتصر دور المصري في الجهاز الأهلاوي الأجنبي علي ما ذكرته مسبقًا".
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