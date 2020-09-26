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محافظات

قبل غلق باب الترشح بساعات.. 29 مرشحا محتملا لمجلس النواب في البحر الأحمر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
مرشح لمجلس النواب
مرشح لمجلس النواب
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إبراهيم جادالله

تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ب محكمة البحر الأحمر ، الجمعة، أوراق ترشح 4 مرشحين جدد بينهم 3 عن الدائرة الأولى التي تضم الغردقة و رأس غارب، وهم هاني حمد "مستقل" والذى كان يشغل منصب امين شباب حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر ، وتيتو الخطيب " حزب حماة الوطن"، ونسيم رزق الله "حزب المصريين الأحرار"، والمرشح الرابع هو عبد الرسول رمضان "مستقل"، عن الدائرة الثانية التي تضم سفاجا والقصير ومرسى علم، ليصل اجمالي من تقدمو باوراقهم إلى 29 مرشحا.

 

وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، ب محكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب ، فى التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة ، حيث خصصت المحكمة قاعة لاستقبال المرشحين لتلقى الطلبات وإنهاء إجراءات الترشح.

 

وكانت الاسماء المرشحة بالدائرة الشمالية تضم مدينتى الغردقة ورأس غارب والاكثر فى عدد الناخبين، وكذلك فى عدد المرشحين على المقعد الفردى فقد تقدم محمد محمد عبد المقصود عن حزب مستقبل وطن محمد محمد عبدالمقصود وحداد عبد ربه ابراهيم وعاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وأميمة نوبي مصطفى وسيد محمد بشير ومحمد ابو حسين ووحماده غلاب ومحمد خليل.


والدائرة الوسطي وهى تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم وتقدم عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد ابوالوفا ومحمد يوسف و كرم أبوالنجا حمدي و خالد محمود عبدالله محمد سباق و عبدالعظيم عبادى و حسني احمد و محمد سعد جابر.

 

أما الدائرة الجنوبية وهى تضم مدن حلايب وشلاتين وتقدم علي نور على وياسر شعبان يوسف و مصطفي كتشيب حامد الحسن و اسماعيل على دكروني. 


وكان حزب مستقبل وطن، قد أعلن أسماء مرشحي القائمة الوطنية “من أجل مصر” عن محافظة البحر الأحمر، وجاءت الأسماء كما يلي: سيد قاسم رشيدي ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إيلاريا سمير حارص ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حسام صالح عوض الله ممثلا عن حزب مستقبل وطن.

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