شريف إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز.. صور

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.





ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.



