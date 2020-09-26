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رياضة

شريف إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
اجتاز شريف إكرامي الحارس الجديد في صفوف نادي بيراميدز، الكشف الطبي الذي أجراه بأحد المستشفيات؛ في إطار الانتهاء من تفاصيل انضمامه لصفوف النادي.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع إكرامي لمدة ٣ سنوات ، ووقع عقده مع النادي مؤخرا وتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

ومن المنتظر أن ينضم إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ومع بدء تفعيل عقده مع بيراميدز.

وانضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتقال حربعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات. 

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون. 

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.
شريف إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز.. صور
شريف إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز.. صور
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