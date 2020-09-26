استشاري تخطيط: واجب الإعلام تسليط الضوء على كل الإنجازات .. فيديو

قال خالد حبيب، استشاري التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية، إن الدولة حاليا لديها العديد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وأيضا لديها بعض المشاكل والتي تتمثل في الطبقة الوسطى وعدم تسليط الضوء عليها بالدرجة الكافية لمتابعة مشاكلها.





وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن مشكلة الإعلام في مصر، تتلخص في عدم صياغته لما يحدث على الأرض بشكل واقعي وإيجابي.



وأضاف أن الإعلام المصري يلقي الضوء على بعض الإنجازات، ويهمل أخرى، معقبا: "بيهتموا مثلا ببناء كوبري، ويهملوا تطوير العشوائيات، وهكذا".



وأكمل: من المشاكل التي تواجه الإعلام هو عدم الثقة في بعض الرموز الإعلامية المتواجده حاليا، نتيجة وجودها في أكثر من عصر، ومع أكثر من رئيس.



وشدد على ضرورة تجديد الأهداف لدى الشباب؛ حتى يصلوا إلى ما يتمنوه، موضحا أن مقاييس النجاح تتمثل في أولويات الفرد في فترات حياته، بالإضافة إلى تحقيق الآتي: "الحصول على أموال، والتطور الشخصي للفرد، نجاح الفرد وتحسن علاقته بعائلته، والنجاح في الحياته الاجتماعية، وعلاقته بالله، والصحة والرياضة".

