بـ الأسود المكشوف.. فيفي عبده تشعل إنستجرام من الساحل الشمالي

نشرت فيفي عبده صورة جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة علي الشاطئ وهي ترتدي فستانا أسود في تايجر .





وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم فيما بين " قمر ، احلي فيفي ، منورة الدنيا كلها ، تصغري و تحلوي".





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يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





واحتفلت فيفى عبده، منذ أيام، بوصول حفيد جديد لها، من خلال نشر صورة برفقة الأطباء,

و علقت فيفى عبده على الصورة قائلة :"الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد. انا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي ".





يشار إلى أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



