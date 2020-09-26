AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نزع السلاح من سرت.. اتفاق مرتقب بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
مصادر تكشف تفاصيل
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق مرتقب بين الجيش الليبي والوفاق
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت مصادر ليبية، عن اقتراب الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ، من التوصل إلى حل "منزوع السلاح" في مدينة سرت، وتحويلها إلى عاصمة للسلطة الجديدة خلفا لحكومة الوفاق.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن هناك "توافقا مبدئيا على جعل سرت منطقة خضراء بدون سلاح، وانسحاب كل الأطراف المتصارعة من محيطها، وإعلان هدنة دائمة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني".

وتحدثت المصادر عن اتفاق غير معلن بين روسيا وتركيا ، على انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي الصراع الليبي.

وأضافت أن ذلك يتزامن مع تشكيل قوات مختلطة من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق بمشاركة القبائل الليبية.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تعيد قوات الجيش الوطني الليبي تمركزها الحالي خارج مدينة سرت، مقابل إعادة تمركز قوات حكومة الوفاق في مواقع جديدة، بعيدًا عن خط التماس المباشر بين الطرفين.

وذكر مسؤول ليبي مطلع على ملف المحادثات أن ما يجري هو صفقة كبيرة في ليبيا، لإنهاء معاناة الدولة والشعب، مشيرًا إلى أن الترتيبات التي تتم عبر مفاوضات إقليمية ودولية ستنهي الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى تمهيد لإسقاط  الاتفاقيات العسكرية والأمنية، التي أبرمتها تركيا العام الماضي مع حكومة الوفاق، عبر تشكيل لجنة مخصصة لمراجعتها. علاوة على ذلك، تجري ترتيبات أممية لتفكيك الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ودمجها في الأجهزة الأمنية أو حلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

فرصة نادرة لتسوية أزمة ليبيا.. النهاية عند الخط الأحمر المصري.. موقع أمريكي: تركيا مجبرة على الاعتراف بفشلها .. مبادرة السيسي مهدت لإعلان وقف إطلاق النار .. واحتجاجات طرابلس نذير شؤم لخطط أنقرة

العربية: حكومة الوفاق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى خط سرت-الجفرة

ترشيحاتنا

فيديو جديد.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

موسم الخير.. لماذا يفضل بدو مطروح الشرب من الآبار على مياه نهر النيل

سيراميكا كليوباترا في مواجهة صعبة أمام منتخب السويس بدوري القسم الثاني

بعد تلقيها 151 ألفا و540 طلب تصالح.. القليوبية تُحصل 854 مليون جنيه من البناء المخالف

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

دعاء الصباح بعد صلاة الضحى من 41 كلمة يفرج همك ويقضي دينك

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

إعلامية كويتية لقناة الجزيرة: موتوا بغيظكم.. مصر عصية على الكل وتنعم بالأمن والاستقرار

علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور