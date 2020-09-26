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أخبار البلد

التفتيش على 26572 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 26 ألفا و572 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية. 

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 26 ألفا و572 مصنعًا وشركة خلال 174 يومًا الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على سوهاج 2071 منشأة، والمنيا 2004، والشرقية 1831، وقنا 1787، والبحيرة 1645، ودمياط 1632، والقليوبية 1472، والقاهرة 1391، والغبية 1147، والجيزة 1118، كفر الشيخ 998، وأسيوط 888، والدقهلية 859، والإسكندرية 851، وبورسعيد 824 ، بني سويف 780، والأقصر 696 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسماعيلية 643  منشأة، والوادي الجديد 584، والمنوفية 572، وأسوان 413، والفيوم 406، والبحر الأحمر 397، والسويس 207 منشآت.

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.
وأكد وزير القوي العاملة  ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة. 

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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