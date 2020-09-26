AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إدوارد يودع المنتصر بالله.. ربنا يرحمك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعى الفنان محمد ادوارد الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض ونشر ادوارد  صورة له  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق ادوارد قائلا: "  وداعًا الفنان الجميل #المنتصر_بالله  ربنا يرحمك ".

اقرا ايضا :
أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

يذكر أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

محمد رزق ينعى الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله.. شاهد

رحيل المنتصر بالله .. توفي ثلاثة من أشقائه ولُقب بـ أبو البنات

محمد هنيدي ينعي المنتصر بالله

ربنا يرحمك ويصبر أهلك .. آسر ياسين ينعى المنتصر بالله

ترشيحاتنا

بعد وفاته .. كيف ناشدت زوجة المنتصر بالله أصدقاءه لزيارته

الملكة رانيا تهنئ الأميرتين بعيد ميلادهم

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

الرياضية الأكثر جاذبية بالعالم.. أليكا شميدت خطة دورتموند "ب" لإبقاء سانشو في الفريق.. صور وفيديو

رحيل المنتصر بالله .. توفي ثلاثة من أشقائه ولُقب بـ أبو البنات

ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟

صوت فلسطين الملائكي.. رحلة محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى

نسيت المفتاح.. بسرعة وسهولة فتح قفل السيارة بـ كرة التنس