سيناريو مجنون يقود مانشستر يونايتد لفوز قاتل على برايتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، من ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء برايتون، عن طريق فيرنانديز بعرضية قوية استقبلها ماتيتش على القائم الأيسر للمرمى، والذي أرسلها للويس دينك لاعب برايتون ليسددها بالخطأ في مرماه.





وفي بداية الشوط الثاني، تمكن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد مراوغته للمدافعين بطريقة رائعة، ثم سدد في شباك ماثيو ريان حارس برايتون.





واستطاع سولومون مارش متوسط ميدان برايتون، أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 90، قبل أن يأتي حكم اللقاء ويحسب ركلة جزاء للشياطين الحُمر في نفس الدقيقة، يقود بها برونو فيرنانديز فريقه لفوز مثير.





وبهذا الفوز، حقق مانشستر يونايتد أول 3 نقاط، في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث عشر، خلف برايتون الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.



