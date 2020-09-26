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رياضة

سيناريو مجنون يقود مانشستر يونايتد لفوز قاتل على برايتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:02 م
برايتون ضد مانشستر
برايتون ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على مضيفه برايتون بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم، السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث حصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعدما لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "VAR"، نتيجة عرقلة لطارق لامبيتي داخل منطقة الجزاء من برونو فيرنانديز لاعب وسط مان يونايتد، سددها نيل موباي بطريقة خدعت الحارس ديفيد دي خيا.

ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، من ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء برايتون، عن طريق فيرنانديز بعرضية قوية استقبلها ماتيتش على القائم الأيسر للمرمى، والذي أرسلها للويس دينك لاعب برايتون ليسددها بالخطأ في مرماه.

وفي بداية الشوط الثاني، تمكن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد مراوغته للمدافعين بطريقة رائعة، ثم سدد في شباك ماثيو ريان حارس برايتون.

واستطاع سولومون مارش متوسط ميدان برايتون، أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 90، قبل أن يأتي حكم اللقاء ويحسب ركلة جزاء للشياطين الحُمر في نفس الدقيقة، يقود بها برونو فيرنانديز فريقه لفوز مثير.

وبهذا الفوز، حقق مانشستر يونايتد أول 3 نقاط، في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث عشر، خلف برايتون الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وكان مانشستر يونايتد، قد بدأ مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

وعاد الشياطين الحُمر بقيادة أولي جونار سولشاير المدير الفني، للانتصارات، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1
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