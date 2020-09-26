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أخبار العالم

شاهد | أول لاعب كرة قدم إسرائيلي سينضم لفريق إماراتي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:33 م
ضياء سبع أول لاعب
ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي
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قسم الخارجي
في سابقة هي الأولى من نوعها، يصل لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع إلى دولة الإمارات ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي.

ونشر ضياء سبع صورة له من على متن الطائرة المتجهة إلى دبي تمهيدًا لانضمامه إلى نادي النصر الإماراتي.

وبحسب التقارير، سيوقع ضياء سبع عقدًا مدته 3 سنوات مع النادي الإماراتي، وسط ترحيب إسرائيلي واسع.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة على حسابه بموقع تويتر احتفل فيها بتوقيع سبع للنادي الإماراتي.

وقال "أدرعي" ناشرًا صورة ضياء سبع " لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج".

فيما احتفت صفحة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية على طريقتها، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر مهارات لاعب كرة القدم ضياء سبع الذي أصبح أول إسرائيلي في الدوري الإماراتي والخليج.

من جانبه، علق أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على الأمر قائلا في تغريدة على تويتر "بالتوفيق يا ضياء".

ويبلغ ضياء سبع 27 عاما، ولعب في وقت سابق لنادي مكابي تل أبيب ونادي غوانزو في الصين.
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Off to Dubai ! 🙏

A post shared by Diaa Sabia (@diaasabia10) on

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