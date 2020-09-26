AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هند صبري تستعيد ذكريات مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:07 م
هند صبري
هند صبري
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.


وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة ترتدي فستان كت طويلا باللون الاسود واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


وعلقت هند صبرى قائلة: "منذ عام مضى اليوم ، كنا نقدم «حلم نورا» في مهرجان الجونة السينمائي ... لحظة لا تُنسى".


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.


يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تارخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.


وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس عليك إصلاح كل شئ.. هند صبري توجه رسالة لـ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

هند صبري تثير الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا ..شاهد

هند صبري تسترجع ذكرياتها مع الفيل الازرق 2.. والجمهور: أحلى فيلم

هند صبري لمتابعيها :اعطونى عنوانا لعام 2020 .. والجمهور: قدر ولطف

هند صبرى: أقولك سر عشان تعرف الفرق بين الحلم والحقيقة .. شاهد

هند صبري تسترجع ذكرياتها مع مهرجان فينيسيا السينمائي.. شاهد

ترشيحاتنا

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

للوقاية من الآلام.. اكتشف أخطاء النوم على الوسادة

فض بكارتها.. ضحية أحمد بسام زكي: مارس معي الجنس غصبا وأصبت بمرض نفسي

كمين جوي.. إصابة مقاتلة تركية في مناوشات مع الطيران اليوناني

شوبير في رسالة غامضة: يا ترى آخر أخبار فنكوش القرن إيه

AdvertisementS

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

بعد اتهام ترامب للصين.. منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ.. فيديو

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

مطاردة في الحرم الجامعي| الضحايا يفضحن أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب؟

وان شولدر.. شيرين رضا بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

للوقاية من الآلام.. اكتشف أخطاء النوم على الوسادة