هند صبري تستعيد ذكريات مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي

View this post on Instagram

One year ago today , we were Presenting « noura’s dream » at Gouna film fest... an unforgettable moment Style : @yasmineeissa Dress: @solacelondon From @farfetch Bag: @okhtein Shoes: @misuradsgns Mua : @sohakhoury Hair: @michaelghabbour1 #gounafilmfestival #Gff #nourarêve