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مرأة

بمكياج بسيط.. غادة عبد الرازق تبرز جمالها بهذه الإطلالة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق ؛ بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الانظار ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها. 

وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 


وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.


ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.
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