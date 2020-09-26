لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لأحد عناصر الإخوان الإرهابية يفضح فيه حقيقة عناصر الإخوان.
وقال الإرهابي في التسريب الصوتي: "نحتاج إلى قيادة تلتف حولها الناس، ولو كان المرشد قطة لاتبعته ولن نفتش في النوايا".
وأضاف الإرهابي في التسريب الصوتي: "محتاجين حد يلحقنا ويقود عناصر جماعة الإخوان".
وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على التسريب الصوتي :" الاخواني عبد ذليل للمرشد يسير خلف أي قيادة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الاخوان الإرهابية يعتمدون مبدأ السمع والطاعة لأي مرشد يرأسهم".
واكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يسمح احد لجماعة الإخوان الإرهابية بتخريب وهدم مصر".
ولفت الأعلامي أحمد موسى: "لا مشكلةعند الاخواني في أن يرأسه أي مرشد حتى ولو كان قطة وما يهمه هو إعطاء البيعة إلى أي مرشد ولا يناقضه، والاخواني ضمن قطيع لا يتصرف من تلقاء نفسه ".