لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لأحد عناصر الإخوان الإرهابية يفضح فيه حقيقة عناصر الإخوان .









وقال الإرهابي في التسريب الصوتي: "نحتاج إلى قيادة تلتف حولها الناس، ولو كان المرشد قطة لاتبعته ولن نفتش في النوايا".





وأضاف الإرهابي في التسريب الصوتي: " محتاجين حد يلحقنا ويقود عناصر جماعة الإخوان ".





وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على التسريب الصوتي :" الاخواني عبد ذليل للمرشد يسير خلف أي قيادة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الاخوان الإرهابية يعتمدون مبدأ السمع والطاعة لأي مرشد يرأسهم".

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يسمح احد لجماعة الإخوان الإرهابية بتخريب وهدم مصر".



