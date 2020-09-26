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توك شو

لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لأحد عناصر الإخوان الإرهابية يفضح فيه حقيقة عناصر الإخوان.


وقال الإرهابي في التسريب الصوتي: "نحتاج إلى قيادة تلتف حولها الناس، ولو كان المرشد قطة لاتبعته ولن نفتش في النوايا".

وأضاف الإرهابي في التسريب الصوتي: "محتاجين حد يلحقنا ويقود عناصر جماعة الإخوان".

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  على التسريب الصوتي :" الاخواني عبد ذليل للمرشد يسير خلف أي قيادة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الاخوان الإرهابية يعتمدون مبدأ السمع والطاعة لأي مرشد يرأسهم".
   
 واكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يسمح احد لجماعة الإخوان الإرهابية بتخريب وهدم مصر".

ولفت الأعلامي أحمد موسى: "لا مشكلةعند الاخواني في أن يرأسه أي مرشد حتى ولو كان قطة وما يهمه هو إعطاء البيعة إلى أي مرشد ولا يناقضه، والاخواني ضمن  قطيع لا يتصرف من تلقاء نفسه ".
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