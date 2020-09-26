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باسل يسري يوضح أهمية دور الإعلام الوطني في توضيح الحقائق.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:37 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب الصحفي باسل يسري، إن هناك أهدافا خبيثة لقنوات الإخوان فى إثارة الغضب لدى المصريين والتحريض ضد الدولة، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا تحجيم الحملات الخاصة بجماعة الإخوان والتيارات المعادية لمصر من الخارج خلال شبكات الانترنت.


وأضاف «يسري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه بالفعل قامت مظاهرات محدودة فى بعض الأماكن القليلة جدا من الاشخاص المأجورين من الجماعة المحظورة، جماعة الإخوان الارهابية وليس المواطنين. 


وتابع الكاتب الصحفي، أن الهدف من خروج أشخاص مأجورين من قبل الجماعة الارهابية فى مظاهرات التقاط بعض الفيديوهات حتي وان كانت لمدة دقيقة فقط ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتهم الكاذبة للحديث عن أن هناك مظاهرات ضد النظام فى مصر.


وأوضح يسري، أن الاعلام الوطني المصري دوره تجاه الشعب المصري هو توعية من مخاطر جماعة الإخوان ومخططاتهم الذين يريدون بها هدم الدولة المصرية والانتقام منها، مشيرا إلى أن الاخوان دائما يستخدمون حر الشائعات فى جميع الاوقات والمناسبات.


وأشار إلى أن اتجاه قناة الجزيرة تغير منذ عام 2013 وأصبح معاديا، وكذلك قناة بي بي سي تغير اتجاهها نحو مصر منذ عامين ماضيين.
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