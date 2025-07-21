يمامة: يقظة الشرطة المصرية تؤكد قدرتها الدائمة علي حماية الجبهة الداخلية للوطن

أكد الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس الوفد أن إعلان وزارة الداخلية عن القبض على خلية جماعة حسم الإرهابية تؤكد يقظة رجال الشرطة المصرية وقدرتها الدائمة علي حماية أبناء الشعب المصري من الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمنه ومقدراته.

وأشاد رئيس الوفد في بيان له اليوم بتلك العملية التي تمت بناء على معلومات ورصد لتحركات تلك الجماعة الإرهابية خلال الأيام الماضية ومشاركة تلك الجماعة في التخطيط لأفعال إجرامية تستهدف أبناء الشعب المصري بمختلف طوائفه.

وأضاف : باسمي واسمي جميع أعضاء الوفد نحي جهود وزارة الداخلية المصرية ويقظة رجال الشرطة المصرية في القضاء علي فلول الإرهاب واجتثاثه من أرض مصر الطاهرة.