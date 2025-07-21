«صقور لا تنام» يتصدر إكس.. نشطاء يشيدون بإنجازات الشرطة المصرية بعد القضاء على حسم

في تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عبّر الآلاف من النشطاء عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية المصرية بعد نجاحها في إحباط أحد أخطر المخططات الإرهابية التي دبرت لها حركة «حسم» الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تصدّر هاشتاج "صقور لا تنام" منصة “إكس”، وذلك في عملية استباقية وصفت بالحاسمة للحفاظ على استقرار الوطن.

عملية نوعية تنقذ منشآت حيوية:

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، بعد رصد دقيق لتحركات عناصر «حسم»، من إجهاض خطة إرهابية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد، وأسفرت العملية عن مصرع عنصرين إرهابيين، فيما استشهد مواطن مصري تصادف مروره بموقع الاشتباك، وأُصيب ضابط شرطة خلال محاولته إنقاذه.

معلومات أمنية دقيقة:

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، رصد قطاع الأمن الوطني معلومات حول تكليف قيادات «حسم» الهاربة في تركيا لأحد أخطر عناصرها بالتسلل إلى مصر بطرق غير مشروعة، بعد تلقيه تدريبات عسكرية متقدمة في إحدى الدول الحدودية، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية.

كما جرى رصد مقاطع فيديو بثتها الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بدولة مجاورة، متوعدة بتنفيذ هجمات داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

أسماء المتورطين في المخطط الإرهابي:

كشفت التحريات عن أبرز القيادات المتورطة، من بينهم:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: مؤسس بارز في الحركة وصادر بحقه أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا كبرى بينها اغتيال النائب العام.

محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالمؤبد في قضايا استهداف شخصيات عامة وتزوير.

علاء علي علي السماحي: مدان بالمؤبد في قضية استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية.

محمد عبدالحفيظ عبدالله عبدالحفيظ وعلي محمود محمد عبدالونيس: صدرت بحقهما أحكام أمن دولة وعسكرية في مخططات إرهابية كبرى.

مداهمة وكر الإرهابيين في بولاق الدكرور:

بعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا، داهمت قوات الأمن شقة في بولاق الدكرور كان يختبئ بها الإرهابي الهارب أحمد محمد عبدالرازق أحمد غنيم، الصادر بحقه أحكام بالإعدام والمؤبد، بالتنسيق مع الإرهابي إيهاب عبداللطيف محمد عبدالقادر المطلوب ضبطه في قضايا استهداف شخصيات عامة.

وخلال المداهمة، أطلق الإرهابيان النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد مواطن مدني وإصابة ضابط شرطة، قبل أن تتعامل القوات مع مصدر النيران وتتمكن من تصفيتهما دون خسائر إضافية.

تفاعل واسع وإشادة شعبية:

أعقب الإعلان عن إحباط المخطط تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج «#صقور_لا_تنام» قائمة الأكثر تداولًا على منصة “إكس”.

وكتب أحد النشطاء: «بيحاولوا يفرقونا علشان بلدنا تقع، بس مصر عمرها ما هتسقط.. طول ما إحنا إيد واحدة، محدش يقدر يهزها».

رسالة دعم وثقة في رجال الأمن:

عبر النشطاء في تعليقاتهم عن فخرهم بما وصفوه بـ«اليقظة الدائمة» لرجال الشرطة المصرية، مؤكدين ثقتهم في قدرتهم على حماية أمن الوطن وإفشال أي محاولة لتهديد استقراره.