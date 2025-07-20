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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: بيان "الداخلية" يؤكد أن جماعة الإخوان لا تزال أسيرة أوهام الماضي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
عبد الرحمن سرحان

علق اللواء حاتم صفوت الخشت، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بأسيوط، على بيان وزارة الداخلية بشأن إحباط مخطط إرهابي لحركة "حسم" الإخوانية، قائلاً:التحرك الأخير الذي كشفت عنه وزارة الداخلية يؤكد أن جماعة الإخوان لا تزال أسيرة أوهام الماضي، وتتوهم أن بمقدورها العبث بأمن مصر مجددًا، رغم ما تكشف يومًا بعد الآخر من إفلاس فكري وسياسي وتنظيمي.

وأوضح الخشت،  في بيان له، أن ما أقدمت عليه عناصر حسم الإرهابية من إعادة ترتيب صفوفها بالخارج، وتجنيد عناصر مدربة لتسلل البلاد خلسة، يعكس حجم التحريض الخارجي والتنسيق الذي تتلقاه الجماعة من أطراف معادية تسعى لضرب استقرار مصر، لكنها دائمًا ما تصطدم بجدار من الكفاءة الأمنية والوعي الشعبي.

وشدد على أن الجماعة الإخوانية، ومنذ أن فقدت شرعيتها الشعبية، لم تتوقف عن تصدير مشاهد العنف، واستخدام التفجير والاغتيال والترويع كوسائل للضغط والابتزاز السياسي، في مشهد يعكس انهيارًا أخلاقيًا وتنظيميًا لم يعد خافيًا على أحد.

وقال: من المهم في هذا التوقيت أن نُذكّر بأن هذه الجماعة ارتكبت من الجرائم ما لا يمكن أن ينسى، من استهداف الأبرياء إلى تفجير أقسام الشرطة والمنشآت العامة، وإراقة دماء رجال الجيش والقضاء والشرطة. هذه الجرائم محفورة في الذاكرة الوطنية، ولن تُغتفر، مهما مر الزمن.

وأكد أن يقظة رجال الأمن والشرطة حائط الصد الأول لمثل المحاولات اليائسة، مثمنا جهود رجال الداخلية العيون الساهرة للحافظ على استقرار هذا الوطن وحمايته من كل من تسول له نفسه بالمساس بأرض هذا الوطن أو العبث بمقدرات شعبه.

واختتم الأمين المساعد للمؤتمر بأسيوط، تصريحه بقوله: "إن انتصار الدولة في هذه المعركة المتجددة مع الإرهاب ليس فقط أمنيًا، بل هو أيضًا انتصار للإرادة الوطنية، وعلى جميع القوى السياسية أن تواصل دورها في كشف هذه المؤامرات، وبناء وعي مجتمعي حصين في وجه كل من يتربص بمصر."

حاتم صفوت حزب المؤتمر حسم جماعة الإخوان وزارة الداخلية

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