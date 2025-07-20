برلمانية: دعم الحكومة للاستثمار الأمريكي يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وجود فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويُرسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين بشأن استقرار وجاذبية الاقتصاد المصري.

وأضافت ألكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في ترجمة إرادتها السياسية إلى إجراءات عملية واضحة في ملف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن إشادة رئيس الوزراء بجهود تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب تمثل تطورًا نوعيًا في الخطاب الرسمي، يعكس تحولًا جادًا في مناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده رئيس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والخارجية والاستثمار، وبمشاركة وزير النقل والصناعة عبر الفيديو، يمثل دلالة واضحة على أن الحكومة تتعامل مع ملف الاستثمار الأمريكي باعتباره أولوية اقتصادية واستراتيجية في المرحلة الحالية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الشراكة مع الشركات الأمريكية، التي تملك تكنولوجيا متقدمة وخبرات متنوعة، تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية الاقتصادية، كما تسهم في نقل المعرفة وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل مستدامة داخل السوق المصري.

وأضافت: "وجود رؤية واضحة لطرح مشروعات محددة على الجانب الأمريكي يمنح رسائل إيجابية بأن الحكومة لا تنتظر الاستثمارات بشكل عشوائي، بل تُحدد مسارات وأولويات وفقًا لخطة وطنية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز مصداقية الدولة في الخارج".

واختتمت النائبة ميرفت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار الأمريكي في مصر يمثل بوابة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتعظيم موارد الدولة بشكل ينعكس على مستوى الخدمات وفرص التشغيل، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم أي خطوات من شأنها تقوية مناخ الاستثمار وتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي للدولة.