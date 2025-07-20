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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: طرح فرص واعدة على الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي

 وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بدعم العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الجانبين، مُنوهاً إلى وجود العديد من فرص التعاون التي يمكن استغلالها لدعم التعاون المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تحرص على تذليل كافة العقبات أمام التعاون المشترك، بالإضافة إلى التوجه لاقتراح مشروعات مُحددة يتم بحثها للتعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدد من الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الأمريكية خاصةً في ظل المزايا الكبيرة التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

واستعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتصالات والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، سواء على المستوي الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، بجانب دعم التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى الفرص الاستثمارية التي تم عرضها على الشركات الأمريكية الجاري التشاور بشأنها سواء في قطاع الموانئ والنقل البحري أو المناطق الصناعية.

وخلال الاجتماع، تناولت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي من خلال عدد من برامج التعاون الناجحة بما يخدم الجهود التنموية في مصر ويدعم العلاقات بين الجانبين.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح برنامج التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات المُمولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فضلاً عن جهود الوزارة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم التبادل التجاري بين الجانبين، وكذا دعم الاستثمارات الأمريكية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومتابعة طرحها على الشركات الأمريكية في إطار تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي

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