برلماني: طرح فرص استثمارية على الشركات الأمريكية خطوة نحو تعميق الشراكة

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير بشأن طرح فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية، يعكس توجّه الدولة الجاد نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، كقوة استثمارية وتكنولوجية كبرى على الساحة العالمية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعلان الحكومة استعدادها لتقديم مشروعات محددة مدروسة يعزز من مصداقية الطرح المصري، ويُظهر حرص الدولة على الانتقال من مرحلة الدعوات العامة إلى خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما يمنح المستثمر الأمريكي رؤية واضحة وجدوى اقتصادية مشجعة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن مصر تملك مقومات حقيقية للاستثمار الجاد، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، أو الاتفاقيات التجارية التي تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصنعة محليًا، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجالات الطاقة واللوجستيات والمناطق الصناعية.

وأضاف الدسوقي: "توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العقبات وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم الشركات الأمريكية، تمثل إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار الآمن والمربح، وفق منظومة تشريعية مستقرة وإجراءات تنظيمية أكثر مرونة".

وأوضح أن التوقيت الذي تُطرح فيه هذه الفرص الاستثمارية بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من إعادة ترتيب لسلاسل الإمداد والاستثمار، وهو ما يضع مصر في موقع متميز إذا أحسنت استثمار هذه التحولات.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه قائلاً إن لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان تتابع عن كثب جهود الحكومة في هذا الملف، وتدعم أي خطوات تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.