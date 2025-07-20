وزير الداخلية يبحث مع نظيره بجمهورية القُمر المُتحدة سبل تعزيز التعاون الأمنى

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمد أحمد عثمان "وزير الداخلية بجمهورية القُمر المُتحدة" والوفد المُرافق له ، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك كما صرح الوزير الضيف بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين ، مُعرباً عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المُستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لمُساندة دول القارة الأفريقية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من المواقع الشرطية بالوزارة وتطلعه لإستفادة كوادر الشرطة القُمرية منها فى شتى مجالات العمل الأمنى.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، عن ترحيبه بزيارة الوزير القُمرى والوفد المرافق للقاهرة ، وحرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون مع الأجهزة الأمنية للدول الشقيقة ، فى ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين ، مؤكداً إستعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى للجانب القمرى فى كافة المجالات الشرطية ، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.





