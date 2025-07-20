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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس البلوجر روكي أحمد بتهمة تسهيل الدعــ.ـــارة لمدة شهر

البلوجر روكي أحمد
البلوجر روكي أحمد
رامي المهدي

قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر روكي أحمد، بالحبس لمدة شهر في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات والتزامها بالمصاريف الجنائية.

كانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.


وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الاول بكفالة مالية.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على فيسبوك".

واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي احمد المتهمة بتسهيل الدعارة الى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي أحمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة بحبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

وقالت البلوجر روكي احمد، صاحبة حساب روكي احمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الاول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.

وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجأ محامي روكي أحمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لإبطال التحريات وهي عدم وجود ضابطة أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أقوال البلوجر روكي أحمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على فيسبوك.

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