نادين خان تحكي عن اختلاف مع والدها: قالي «إنتِ فاكرة نفسك مين؟» وانهرت من العياط

كشفت المخرجة نادين خان تفاصيل خلاف جمعها بوالدها المخرج الراحل محمد خان خلال العمل معه، بعدما اعتادت، بحكم عملها مساعد مخرج، أن تنبّهه على انفراد إلى المشاهد التي تشعر بأنها غير متناسقة، وقد لا تتوافق مع بعضها في مرحلة المونتاج. وأوضحت أنها كانت تتبع هذا الأسلوب المهني مع المخرجين الذين تعمل معهم، إذ تأخذ المخرج جانبًا وتعرض عليه ملاحظاتها، مع ترك القرار النهائي له، سواء وافق عليها أم لم يوافق، لكنها فوجئت برد فعل والدها الغاضب.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ والدها واجهها بالصراخ قائلًا: «أنتِ فاكرة نفسك مين؟»، واستمر في توبيخها، ما جعلها تنهار وتبكي، مشيرةً، إلى أنه لم يصالحها بعد ذلك، لكنها أكدت أنها تتجاوز المواقف من هذا النوع ولا تتوقف عندها طويلًا.

وعن الأصعب في التعامل معه، أوضحت نادين خان أن التعامل مع والدها بصفته أبًا كان أصعب من العمل معه بصفته مخرجًا؛ لأن العلاقة المهنية كانت واضحة ومحددة، بينما مرت علاقتهما الأسرية بمواقف وصعوبات مختلفة على مدار حياتهما. وأضافت أن والدها كان عصبيًا إلى حد ما، سواء في العمل أو في المنزل، وهو ما جعل التعامل معه صعبًا في بعض الأوقات.

وأرجعت نادين خان عصبيته إلى ضغوط العمل، موضحة أنه عندما كان ينشغل بمشروع ويشعر بالضغط، كان التوتر ينعكس على أجواء المنزل، ويضطر أفراد الأسرة إلى الابتعاد عنه وتركه حتى يهدأ. وأكدت أن هذه كانت من الصعوبات التي مرت بها، لكنها تراجعت كثيرًا عندما كبروا، وأصبحت أقل حدة مع مرور الوقت.