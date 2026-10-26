نادين خان: أهم حاجة اتعلمتها من أبويا هي الالتزام بشغلي وفني

قالت المخرجة نادين خان إن أهم نصيحة تعلمتها من والدها المخرج الراحل محمد خان هي الالتزام، سواء تجاه العمل أو الفن أو الأشخاص الذين تعمل معهم، مؤكدة أن هذه القيمة التي اكتسبتها منه كان لها تأثير كبير في حياتها، وأنها من أكثر الأمور التي تقدرها في تجربتها معه.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ والدها كان يتميز بقدرته على بناء شخصياته داخل بيئتها الطبيعية، وتقديم كيفية تعاملها معها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها، موضحة أن أبطاله كانوا أشخاصًا عاديين من الحياة، وليسوا شخصيات دخيلة على بيئتهم أو أبطالًا استثنائيين، وهو ما جعل الإنسان العادي محورًا أساسيًا في أفلامه.

وأوضحت نادين خان أن والدها لم يقدم مسلسلات تلفزيونية، لكنه عمل لفترة مع المخرج محمد ياسين في مسلسل «موجة حارة»، قبل أن يتوفى في وقت لم تكن فيه المسلسلات قد وصلت إلى مرحلة تنفيذ تجعلها أقرب إلى السينما، وفقًا لما ذكرته.

وعن حضور الشخصيات الرجالية والنسائية في أفلامه، قالت إن والدها اهتم بالجانبين معًا، لكن الشخصيات النسائية كانت بارزة ومؤثرة بصورة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة في سينماه لم تكن مجرد شخصية مساندة أو «سنيدة»، بل كانت صاحبة دور محوري في الأحداث، ولها إطار خاص ومميز داخل الفيلم.

وأكدت أن والدها كان من أكثر الرجال الذين قابلتهم في حياتها دعمًا للنساء، إذ منحهن صوتًا قويًا واهتم بالتعبير عن قضاياهن، موضحة أن هذا الموقف أثر فيها شخصيًا ومنحها مساحة من الحرية ساعدتها على فهم ذاتها كامرأة.

وذكرت، أن حساسية محمد خان في التعامل مع الشخصيات النسائية مكّنته من تقديمها برقة وقوة في الوقت نفسه، وإبراز مشاعرها وتفاصيلها الإنسانية بصورة مميزة.