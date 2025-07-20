أبو هميلة: يقظة رجال وأجهزة وزارة الداخلية تحمي الوطن من الفوضى

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, بالضربة الأمنية الناجحة التي نفذتها وزارة الداخلية وأثمرت عن إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة "حسم" الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية, والتي كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية ورموزها .

وأضاف أبو هميلة, أن ما قامت به وزارة الداخلية اليوم يعد إنجازا أمنيا كبيرا يعكس يقظة المؤسسات الأمنية في التصدي لأي تهديدات تمس وتهدد أمن واستقرار الدولة, موضحا ان الأجهزة الأمنية المصرية على درجة عالية من اليقظة والاستعداد لإفشال أي مخطط او مؤامرة تحاك ضد الوطن مهما كانت صعوبة ودرجة تعقيدات ذلك المخطط الإرهابي, موضحا أن هذا المخطط الإرهابي الذي أحبطه رجال الأمن اليوم من أخطر المخططات الإرهابية التي كانت تسعى لزعزعة استقرار الوطن وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين, خاصة وأن العناصر التي تم ضبطها كانت مرتبطة مباشرة بجهات خارجية تسعى لتهديد الأمن القومي المصري .

وأشار أبو هميلة, إلى أن العملية الناجحة التي نفذتها وزارة الداخلية اليوم تؤكد أن مصر لديها جهاز أمني قوي ومحترف وعلى درجة عالية من اليقظة والتدريب قادر على حماية الدولة المصرية ومواطنيها ليل نهار من أي مخاطر تحاك ضد الوطن, ويقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الدولة المصرية, موضحا أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى الوطنية مزيدا من التكاتف والوعي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف الوطن، سواء كانت إشاعات مغرضة كاذبة أو عبر منصات التحريض الإعلامي الإرهابية التي تبث من الخارج .

وتقدم أبو هميلة بالشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية علي قراره بضم أسرة الشهيد المهندس مصطفي أنور الذي تصادف مروره بموقع الواقعة إلى قائمه مستحقي التكريم من مستوي تكريم الشهداء والمصابين ونتقدم لأسره الشهيد بخالص العزاء داعيين الله ان يتغمده مع الشهداء .