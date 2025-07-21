إعلامية: الداخلية تضرب المثل في الفداء وتحبط مخططًا إرهابيا لحركة حسم

أكدت الإعلامية منة فاروق، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة إكسترا نيوز، أن بيانًا مهمًا صدر اليوم عن وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، موضحة أن وزارة الداخلية تواصل ضرب المثل في التضحية والفداء، وتؤكد قدرتها على حماية مقدرات الوطن.

وشددت «فاروق»، على أن وزارة الداخلية تواصل الدفاع عن الوطن بكل بسالة وشجاعة وإخلاص، سعيًا لحماية البلاد والقضاء على أي مظاهر للإرهاب.

وتابعت: «الخبر الذي التفت الجميع حوله اليوم هو البيان الصادر عن وزارة الداخلية، والذي تضمن الإعلان عن إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد»، موضحة أن حركة «حسم» هي الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية التخريبية، التي تحاول إعادة الظهور من جديد عبر التخطيط لعمليات عدائية ضد الوطن.

من جانبها، أكدت الإعلامية آية عبدالرحمن أن بيان وزارة الداخلية اليوم أكد التصدي الحاسم لكل المحاولات اليائسة من جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى داخل البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة «حسم».