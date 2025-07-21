قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. أدعية تملأ يومك بالأرزاق
سوريا.. حافلات حكومية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين
سعر الدولار اليوم 21-7-2025
إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟
خطوات ورسوم استخراج الفيش الجنائي 2025 للتقديم على الوظائف
هل دعوة أربعين غريبًا مستجابة؟.. اعرف صحة المقولة المنتشرة بين الناس
تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على أقسام تمريض جامعة حلوان
سعر الذهب اليوم 21-7-2025
انفجارات تهز العاصمة كييف ومدن أوكرانية وسط تصعيد روسي متواصل
كيف يتعامل الأولاد مع أبيهم الذي يهين أمهم؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلامية: الداخلية تضرب المثل في الفداء وتحبط مخططًا إرهابيا لحركة حسم

الإعلامية منة فاروق
الإعلامية منة فاروق
علي مكي

أكدت الإعلامية منة فاروق، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة إكسترا نيوز، أن بيانًا مهمًا صدر اليوم عن وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، موضحة أن وزارة الداخلية تواصل ضرب المثل في التضحية والفداء، وتؤكد قدرتها على حماية مقدرات الوطن.

وشددت «فاروق»، على أن وزارة الداخلية تواصل الدفاع عن الوطن بكل بسالة وشجاعة وإخلاص، سعيًا لحماية البلاد والقضاء على أي مظاهر للإرهاب.

وتابعت: «الخبر الذي التفت الجميع حوله اليوم هو البيان الصادر عن وزارة الداخلية، والذي تضمن الإعلان عن إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد»، موضحة أن حركة «حسم» هي الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية التخريبية، التي تحاول إعادة الظهور من جديد عبر التخطيط لعمليات عدائية ضد الوطن.

من جانبها، أكدت الإعلامية آية عبدالرحمن أن بيان وزارة الداخلية اليوم أكد التصدي الحاسم لكل المحاولات اليائسة من جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى داخل البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة «حسم».

الداخلية الاخوان حركة حسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

أحمد موسى

أحمد موسى يعلق على تصفية خلية إرهابية تابعة لحركة "حسم".. بث مباشر

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

العبارة

حريق هائل على متن عبارة الركاب "برشلونة" و ركابها يقفزون إلى البحر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر أقل جرام ذهب اليوم 21-7-2025

ترشيحاتنا

الشناوي

بمعيار المرونة الحركية.. حارس الزمالك السابق يهاجم الشناوي ويشيد بشوبير

وسام ابو علي

لاعب الأهلي السابق: الجمهور تعامل مع أزمة وسام أبو علي بالعاطفة

أحمد فتوح

أيمن منصور: ما فعله أحمد فتوح طبيعي.. ابننا في الأول والآخر

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد