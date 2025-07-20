بعد واقعة حسم.. حسانين توفيق: الداخلية قادرة على التصدي لأي عمل إرهابي

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الداخلية بشأن نجاح قطاع الأمن الوطنى، في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد، بمثابة رسالة طمأنة لكل أبناء الوطن بيقظة الشرطة المصرية وقدرتها في التصدي لكافة الأعمال الإرهابية.

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن محاولات الجماعات الإرهابية مستمرة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار إلا أن هناك يقظة من رجال الأمن في التصدي والمواجهة.

وأشار حسانين توفيق، إلى أن صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها في هذه المرحلة ضروري، لاسيما في ضوء استمرار المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية لإضعافها.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية لرجال الداخلية والأمن الوطني على جهودهم المخلصة لصالح مصر وشعبها.