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رياضة

باتشيكو يقود الزمالك فى أول مباراة بالدوري.. تعرف على الموعد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:16 م
باتشيكو
باتشيكو
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يسرى غازى
يقود البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفارس الأبيض فنيا فى مباراة النادى المصري المقرر إقامتها يوم الخميس القادم فى إطار الجولة 31 بالدورى الممتاز على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

كان الزمالك قد تعاقد مع جايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي لتدريب فريق التعاون السعودي.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره الجونة مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري تحت قيادة طارق يحي نظرا لضيق الوقت ووصول البرتغالى جيمي باتشيكو مساء اليوم رفقة معاونيه.

من المقرر أن يتابع البرتغالى جيمى باتشيكو مدرب الزمالك الفارس الأبيض أمام الجونة من المدرجات إلا إذا طلب المدرب البرتغالي التواجد على دكة البدلاء لكن قيادة المباراة ستكون لـ طارق يحيى.

ومن المنتظر أن يقود البرتغالي باتشيكو التدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمباراة المصري، التي ستكون عقب مباراة الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى المحلي.

يذكر ان الرجاء سوف يستضيف نظيره الزمالك في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الفريقان إيابًا في برج العرب بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.

وأكد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ثقته في قدرة باتشيكو على تحقيق طموحات القلعة البيضاء بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.




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