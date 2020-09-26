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وزير التعليم: مناهج المدارس المصرية تضاهي الإمريكية والبريطانية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:25 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، لمناقشة العديد  من القضايا والموضوعات الهامة والخاصة بالعام الدارسى الجديد.

قال شوقي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب،:" نحقق طفرة في تغيير منظومة التعليم ومناهجنا تضاهي مناهج المدارس الإمريكية والبريطانية".

وأردف:"النهاردة حققنا تطورات كبيرة على مستوي التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".

وأوضح:" منذ إستلامي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".

ونوه إلى أنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.


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