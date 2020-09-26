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أخبار العالم

شرطة الاحتلال تعتقل متظاهرين إسرائيليين طالبوا باستقالة نتنياهو.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:32 م
احتجاجات في إسرائيل
احتجاجات في إسرائيل
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محمد عثمان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم السبت، بأن مناوشات وقعت بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الذين ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن الشرطة اقتحمت المظاهرات عدة مرات وسحبت عدد من المتظاهرين واعتقلتهم، فيما لم تذكر الصحيفة سبب تلك الاعتقالات.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين حاصروا مكان تمركز الشرطة ورددوا هتافات "رجال الشرطة عنيفون.. يجب أن تدخلوا السجن".

فيما انتقد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي أدلشتين المظاهرات المناهضة للحكومة، معتبرًا أن المتظاهرين المشاركين في تلك الاحتجاجات يساهمون في نشر فيروس كورونا.

وأضاف: "لا تتبعوا المتظاهرين. على سبيل الليلة. لقد استغلوا تباطؤ الكنيست في تعريض صحتهم وصحة من حولهم للخطر ".

وتابع: "يوم الثلاثاء سنقضي على التشريع وستصبح المظاهرات محدودة".

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