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فيديو جراف

فيديو جراف.. غياث أفضل سيارة شرطة في العالم بدبي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:35 م
سيارة غياث
سيارة غياث
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اشرف عطية
وصل التطور التقني والذكاء الاصطناعي في الإمارات إلي جميع المجالات حتى الشرطة متمثلة فى سيارات دورية غياث التي تحتوي علي أفضل سيارة شرطة في العالم و التي تخدم في شركة دبي.
 


غياث ليست مجرد دورية شرطة عادية تحتوي علي سيارات كبيرة ولافتة للأنظار يمكنها جذب السياح لالتقاط الصور بجانبها كما رأينا في  السيارة بوجاتي و لكن بها سيارة safe city أو المدينة الآمنة هذه السيارة بها أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فهي غرفة عمليات متحركة .

ولمعرفة معلومات أكثر عن السيارة قم بمشاهدة الفيديو التالي .. 

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