فيديو جراف.. غياث أفضل سيارة شرطة في العالم بدبي

شرطة في العالم و التي تخدم في شركة دبي.





غياث ليست مجرد دورية شرطة عادية تحتوي علي سيارات كبيرة ولافتة للأنظار يمكنها جذب السياح لالتقاط الصور بجانبها كما رأينا في السيارة بوجاتي و لكن بها سيارة safe city أو المدينة الآمنة هذه السيارة بها أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فهي غرفة عمليات متحركة .





ولمعرفة معلومات أكثر عن السيارة قم بمشاهدة الفيديو التالي ..