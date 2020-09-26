شىء غريب..أحمد مرتضى يستنكر ما يحدث مع الاهلي والزمالك قبل المباريات الافريقية

اعرب احمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمله فى، أن ‏يحتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني رينيه فايلر ‏





وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى ان يجتازها الأهلي أيضًا في حالة رحيل فايلر".‏





وأوضح:"الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكن ‏اللقب سيكون من نصيبنا".‏





وأنهى تصريحاته قائلًا:"هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والاهلي مهتهما في هذا التوقيت القاتل وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا".‏



