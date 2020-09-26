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رياضة

شىء غريب..أحمد مرتضى يستنكر ما يحدث مع الاهلي والزمالك قبل المباريات الافريقية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
اعرب احمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمله فى، أن ‏يحتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني رينيه فايلر ‏

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى ان يجتازها الأهلي أيضًا في حالة رحيل فايلر".‏

وأوضح:"الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكن ‏اللقب سيكون من نصيبنا".‏

وأنهى تصريحاته قائلًا:"هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والاهلي مهتهما في هذا التوقيت القاتل وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا".‏

ويقود البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفارس الأبيض فنيا فى مباراة النادى المصري المقرر إقامتها يوم الخميس القادم فى إطار الجولة 31 بالدورى الممتاز على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

كان الزمالك قد تعاقد مع جايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي لتدريب فريق التعاون السعودي.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره الجونة مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري تحت قيادة طارق يحي نظرا لضيق الوقت ووصول البرتغالى جيمي باتشيكو مساء اليوم رفقة معاونيه.
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