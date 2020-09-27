فوجئت بمشاكل كثيرة أمامي .. طارق شوقي يرصد كواليس أول أيام عمله بالوزارة .. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن التعليم متجه إلى مستقبل أفضل ويسير في خطوات جيدة ومدروسة منذ 2017، مؤكدا أنه حقق ما كان يهدف له في تلك السنة وأكثر.





وأكد شوقي خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» على «أم بي سي مصر»، أنه يجب على المواطنين أن يقدروا حجم وظيفة وزير التربية و التعليم لأن الجميع يهتم بقضايا محددة تخص مجموعات لكن لا نرى الصورة الكاملة.





وأشار إلى أنه حينما تولى منصب الوزير فوجئ بحجم المشاكل التي كانت تواجه التعليم وقتها مثل موضوع الأبنية والمدارس كأحدي المشاكل الضخمة والتي يمكن العمل على حلها دون الالتفات إلى أي مشكلة أخري.





وأضاف وزير التربية و التعليم، أن من المشاكل التي واجهته، مشكلة المدارس الخاصة وضياع الهوية المصرية داخل تلك المدارس وأنواع الشهادات داخل تلك المدارس وبالطبع الأمور المادية والمصاريف .





ونوه إلى أن ملف المعلم من الملفات التي واجهته من حيث علاوات المعلم والتدريبات، مشيرا إلى مشكلة المناهج القديمة التي لا تواكب التقدم العلمي الحالي وتستهدف الحفظ ومشكلة امتحانات النقل، فالطلبة كانوا ينتقلون إلى السنوات المتقدمة دون أن يحصلوا على تعليم حقيقي، مؤكدا أن أكثر المواضيع أهمية وهو موضوع الغش والتسريب.





وشدد على أنه من الصعب حل كل تلك المشاكل في وقت واحد لذلك وضعت الوزارة أولويات، بجانب الاقتصاد في الموارد كي لا يكون هناك إهدار للمال العام.