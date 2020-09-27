وزير التربية والتعليم: الحضور للمدرسة يومين وباقي المنهج في التليفزيون

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حضور الطلاب إ لى المدارس في العام الدراسي الجديد، موضحا أنه لم يتم تخفيف المناهج، ولكن سيتم الاستعانة بالتليفزيون ويوتيوب في التعلم عن بعد.





وأضاف شوقي ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "فيه طلاب ممكن يقولوا إحنا بنروح المدرسة يومين فهناخد خمس المنهج، الحقيقة المنهج لن يتم تخفيضه، ولكن كل مادة سيكون لها شرح على التليفزيون، وعلى فيديوهات على يوتيوب".





وتابع وزير التعليم: "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية جميع الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب "بمتابعة جدول القنوات التعليمية"، مضيفا أن المواد التي ستضاف إلى المجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء أما المواد التربوية التي لا تضاف إلى المجموع ستكون في أيام الحضور للمدارس".





وأردف شوفي: "اليوم حققنا تطورات كبيرة على مستوى التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".





واستطرد: "منذ تسلمي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".





ونوه إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.