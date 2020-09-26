كيف يتم احتساب درجات أعمال السنة في المنظومة الجديدة؟.. طارق شوقي يوضح

حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة والخاصة بالعام الدارسى الجديد.





وكشف "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل حضور طلاب الإعدادية يومين بالمدرسة، موضحا "فيه طلاب ممكن يقولوا إحنا بنروح المدرسة يومين فهناخد خمس المنهج، الحقيقة المنهج لن يتم تخفيضه ولكن كل مادة سيكون لها شرح على التلفزيون وعلى فيديوهات على اليوتيوب".





وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب "بمتابعة جدول القنوات التعليمية"، مضيفا "المواد التى تضاف للمجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء أم المواد التربوية التى لا تضاف إلى المجموع ستكون في أيام الحضور للمدارس".





وعن كيفية احتساب درجات أعمال السنة، أكد طارق شوقي "أن الدرجات سيتم احتسابها من خلال الحضور ومعايير أخرى يقيمها المعلم بالفصل".



