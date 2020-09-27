قبل تسجيل الرغبات .. ننشر تنسيق العام الماضي لطلاب جامعة الأزهر

تفتح جامعة الأزهر، غدا الإثنين، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الجامعي 2020-2021.





ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية، عرضا لتنسيق كليات الجامعة للعام الماضي، حتى يتسنى لهم معرفة أقرب الكليات المناسبة لمجموعهم.





تنسيق العام الماضي للقسم العلمي بنات





طب بنات القاهرة 97,38%، وطب الأسنان بنات القاهرة 96,00% والهندسة بنات القاهرة 92,46%، والدراسات الإنسانية شعبة الترجمة الفورية 90%، والعلوم بنات 89,08%، والمعهد الفني للتمريض بمستشفى الأزهر التخصصي بنسبة 87,85%.



