قبل تسجيل الرغبات .. ننشر تنسيق العام الماضي لطلاب جامعة الأزهر

تفتح جامعة الأزهر، غدا الإثنين، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الجامعي 2020-2021.
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية، عرضا لتنسيق كليات الجامعة للعام الماضي، حتى يتسنى لهم معرفة أقرب الكليات المناسبة لمجموعهم.
تنسيق العام الماضي للقسم العلمي بنات
طب بنات القاهرة 97,38%، وطب الأسنان بنات القاهرة 96,00% والهندسة بنات القاهرة 92,46%، والدراسات الإنسانية شعبة الترجمة الفورية 90%، والعلوم بنات 89,08%، والمعهد الفني للتمريض بمستشفى الأزهر التخصصي بنسبة 87,85%.
أما تنسيق العام الماضي للقسم العلمي بنين
الطب البشري بالقاهرة 96,31%، وطب الأسنان بنين القاهرة 94,77%، والصيدلة القاهرة 93,69%، والهندسة بنين القاهرة 91,23%.
وفيما يخص تنسيق كليات القسم الأدبي للبنات، فتقبل كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة بنسبة 92,78% وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان شعبة الترجمة الفورية بنسبة 92,54%.
بينما تقبل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ وطيبة الجديدة والقاهرة والإسكندرية وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان مجموع بنسبة 50%.
أما في الأدبي للبنين، فتقبل كلية اللغات والترجمة شعبة الترجمة الفورية مجموع بنسبة 89,21% وكلية الإعلام للبنين بالقاهرة بنسبة 76,35% وكلية الشريعة والقانون باللغة الأجنبية بنسبة 73,33%.
كما تقبل كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والدراسات الإسلامية والعربية بقنا، وكفر الشيخ والدايدامون بالشرقية واللغة العربية بشبين الكوم وإيتاي البارود وأسيوط بنسبة 50%.