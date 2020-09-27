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أصل الحكاية

صاحبها أسسها وعمره 28 سنة .. قصة إنشاء تيسلا رائدة صناعة السيارات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:18 ص
تيسلا
تيسلا
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أماني نوار
تعتبر شركة تيسلا من أهم الشركات الرائدة، والكبيرة في مجال السيارات، كما أنها متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، وتطوير تقنيات بطاريات أيون الليثيوم وتقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، وفي غضون 14 سنة تيسلا باعت أكثر 250 ألف سيارة.


كما أن إلون ماسك هو صاحب ومخترع عظيم منذ ان كان عمره 28 سنة ، وبدأت شركة تيسلا في سنة 2010 ببناء محطات الشحن الكهربائي السريع لسياراتها داخل محطات تسمى Supercharger station ، كما يمكن لصاحب السيارة أن يشحن سيارته  فوقت يتراوح بين 40 ، 70 دقيقة بدل من 4 إلى 4 ساعات للشاحن الكهربائي العادي.

 
وصلت محطات الشحن السريع لتيسلا إلى 1043 محطة شحن حول العالم وتحتوي على 7469 شاحنا، كما أن هذه المحطات تغطي أوروبا وأغلب قارة أمريكيا الشمالية وآسيا.

وقالت تيسلا إن تكلفة الشحن الكهربائي لسيارة تكلفتها 90 دولار أمريك لقطع مسافة 1500 ميل بعد خصم مزايا نظام العملاء تيسلا .
 
كما تعتبر تيسلا موديل إسإس P100D هي أسرع سيدان في التسارع من 0 – 96 كم/ ساعة  تحقق التسارع في 2.5 ثانية .

ولكن في عام  2008ديون تيسلا للحكومة الأمريكية وصلت 465 مليون دولار ولكن تيسلا ردت المبلغ قبل 9 سنين على الموعد النهائي للتسوية.

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